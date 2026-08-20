Hyllningen till landslagsmålvakten: ”Jättekul att få henne tillbaka”

STOCKHOLM. Emma Holmgren är påväg tillbaka till matchform efter att ha fött barn.

Lagkapten Alice Carlsson är glad över att landslagsmålvakten är tillbaka.

– Med de meriterna hon har så vet man ju om att det är en duktig målvakt, säger Carlsson till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Hammarby har under de senaste åren haft en hel del målvakter och en del har förändrats på målvaktssidan. I somras gick Melina Loecks låneavtal ut och nu har Cajsa Andersson fått förstaplatsen i mål. Bajen har även lånat in den danska landslagsmålvakten Lene Christensen.

Förra sommaren återvände landslagsmålvakten Emma Holmgren från Levante, men hon bar på en hemlighet.

Kort efter att 29-åringen anslöt kom beskedet att hon väntade tillökning och i mars föddes dottern Elsa.

I maj kunde FotbollDirekt berätta att målvakten var tillbaka i individuell målvaktsträning.

– Det är jättekul, jag har längtat som bara den efter det här, sa Emma Holmgren till FotbollDirekt då.

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”Bajen brukar vara bortskämda”

Under torsdagens träning var Emma Holmgren med i stora delar av målvaktsträningen och stod för en solid insats i mål.

Lagkapten Alice Carlsson är glad över att ha Emma Holmgren tillbaka.

– Ja men jättekul att få henne tillbaka. Man såg henne två träningar där innan hennes hemlighet avslöjades med graviditeten. Och redan då såg man att hon är en bra målvakt, säger Alice Carlsson till FotbollDirekt.

Hon fortsätter:

– Och med de meriterna hon har så vet man ju om att det är en duktig målvakt. Så det är någonting som vi i Bajen brukar vara bortskämda med, med många bra målvakter.



– Nu står vi här med Cajsa som har gjort det jättebra och Lene har vi hämtat in, också en duktig, och Emma på det. Så det är en stor konkurrens för målvakterna, men det är väl få förunnat.

Emma Holmgren i Bajen 2017. Foto: Bildbyrån.

Emma Holmgren har tidigare i en intervju berättat om känslorna kring klubben i samband med att hon återvände till Kanalplan.

– Hammarby är det laget i Sverige som jag vill spela i och som ligger mig varmast om hjärtat, säger målvakten.

Hur är det att ha en spelare i laget som är ”Bajare”?

– Ja, jag vill ha så många Bajare i hjärtat som möjligt i den här truppen. Så allt är bra, säger Alice Carlsson.

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