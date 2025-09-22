Japanskan matchhjälte för Djurgården – sänkte Bajen på stopptid

Stockholmsderbyt mellan Djurgården och Hammarby såg ut att sluta oavgjort.

Då klev Urara Watanabe fram och blev stor hjälte.

Japanskan satte dit 2–1 för Djurgården i den 95:e minuten.

Foto: Bildbyrån

Hemmalaget Djurgården fick en drömstart i derbyt.

Mimmi Wahlström gav Djurgården ledningen redan i den 4:e minuten, men en halvtimme senare så kvitterade Hammarby.

1–1 stod sig sedan till paus.

Hammarby inledde den andra halvleken piggt och framförallt i mitten av den så skapade man flera kvalificerade målchanser och i den 78:e minuten hade man bollen i mål genom Ellen Wangerheim, men Bajen-stjärnan vinkades av för offside.

Ett avgörande skulle dock komma, men inte för bortalaget.

I den 95:e minuten satte nämligen Urara Watanabe dit 2–1 och med det blev japanska stor derbyhjälte.

Segern för Djurgården innebär att hoppet om en Europaplats leder, medan förlusten för Hammarby medför att både Malmö FF och BK Häcken kan ta sig förbi i toppen.

FotbollDirekt liverapporterade matchen, se liverapporten i sin helhet här.