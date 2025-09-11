KDFF:s tabbe – stavade fel på tränarens namn

”Daniel Angård lämnar efter säsongen.”

Så löd Kristianstads pressmeddelande när Daniel Angergård lämnade sin post.

Foto: Bildbyrån/KDFF:s hemsida

Det var under torsdagen som den damallsvenska femman Kristanstads DFF meddelade att tränaren Daniel Angård lämnar klubben efter säsongen.

Problemet? KDFF leds inte av någon Daniel Angård, utan av Daniel Angergård.

Klubben hade helt enkelt glömt några bokstäver i tränarens namn. Felstavningen är numera rättad.

Skärmdump från KDFF:s hemsida

”Daniel Angård lämnar efter säsongen”, skrev klubben.

Daniel Angergård har varit tränare i Kristanstad sedan säsongen 2023, då assisterande till Elisabet Gunnarsdottir. Mellan 2024 och 2025 har han basat över laget tillsammans med Johanna Almgren, som lämnade klubben för förbundskapten Tony Gustavssons ledarstab tidigare i sommar.

Foto: Bildbyrån

Vad Angergårds nya uppdrag blir är ännu inte känt.

✔️ FotbollDirekt har sökt Kristanstad för en kommentar.