Mitt i krisen: Tränare och (!) klubbchef lämnar

Det stormar i IK Uppsala.

Nu lämnar både tränaren Julius Brekkan och klubbchefen Linn Andersson krisklubben.

– Det här är bland de svåraste beslut en styrelse kan fatta, säger ordförande Linda Zillén.

Bildmontage, Linn Andersson och Julius Brekkan. Foto: Bildbyrån

Den damallsvenska nykomlingen IK Uppsala är jumbo i tabellen efter elva omgångar och i går, onsdag, kom en ny förlust mot topplaget Häcken. Nu gör krisklubben flera förändringar i staben.

Både tränaren Julius Brekkan och klubbchefen Linn Andersson lämnar Uppsala den 30 juni. Det meddelar klubben under torsdagen.

– Det här är bland de svåraste beslut en styrelse kan fatta. Linn och Julius har gjort ett ovärderligt arbete för föreningen och deras insatser är en viktig del av det IK Uppsala Fotboll är idag. Det här handlar inte om deras arbete eller engagemang. Det handlar om de förutsättningar som föreningen nu verkar under och det ansvar vi behöver ta för verksamhetens framtid, säger Linda Zillén, ordförande i IK Uppsala, i ett uttalande.

Samtidigt meddelar klubben att Zillén kommer att bli tillförordnad klubbchef tills dess att en permanent lösning är på plats. Dem som ersätter Brekkan på tränarbänken är ännu oklart.