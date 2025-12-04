Officiellt: Willie Kirk tar över Djurgården

Djurgården har presenterat Willie Kirk som ny huvudtränare för damlaget.

Den skotske tränaren ersätter Marcelo Fernandez och har skrivit på ett tvåårskontrakt.



Tidigare under torsdagen meddelade Djurgården att klubben går skilda vägar med Marcelo Fernandez.



Nu står det nu klart att Willie Kirk tar över tränaransvaret.

Den 47-årige skotten kommer närmast från Linköping, där han inte lyckades rädda klubben kvar i damallsvenskan i höstas. Nu får han chansen i Djurgården – en möjlighet han beskriver som både spännande och utmanande.

– Jag går in med ambitionen att Djurgården ska vara ett topp 3-lag som spelar i Europa på regelbunden basis. Vi kan hämta inspiration från herrarnas framgångar i Europa, där alla vet hur spännande och roliga den typen av matcher är. Så vi går in med ambitionen att även våra damer ska slåss om medaljer och synas ute i Europa. Det kommer inte att bli enkelt men vi ska jobba hårt för att nå dit.

Kirk har tidigare tränat bland annat Bristol City, Everton och Leicester City, samt varit assisterande i Manchester United.

Sportchefen Jean Balawo:



– Det är glädjande att Willie Kirk ansluter till oss. En tränare som har en enorm erfarenhet och kompetens och som har prövat på olika roller på den stora scenen. Allt ifrån huvudtränare på toppnivå, Director of Football samt även varit verksam inom tränarutbildning för landslag. Så med den här rekryteringen tar vi ett avstamp för att kontinuerligt vara med och konkurrera om topp 3-placeringarna.



