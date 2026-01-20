Rosengård ökar i certifieringen – tagit tillbaka fjärde stjärnan

AKADEMIRANKING. FC Rosengård ökar på akademicertifieringen.

Fjärde stjärnan är säkrad – något Skåneklubben är glada över.

– Det är klart att känns bra, säger Jonathan Bartling, utvecklingsansvarig i klubben, till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Elitfotboll dam släppte förra veckan sin akademicertifiering för 2025 och flera klubbar ökade jämfört med året innan.

En av klubbarna som ökade både vad gällde poäng och stjärnor var FC Rosengård, som i den nya certifieringen är tillbaka på fyra stjärnor.

– Det är klart att känns bra. Det är klart att det efter förra året var en målsättning att ta fler poäng och i och med att vi inte var så långt ifrån den fjärde stjärnan så hade vi också en liten förhoppning att kunna komma över ta den gränsen och ta fyra stjärnor igen, säger Jonathan Bartling till FotbollDirekt.