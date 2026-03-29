Sørbo ska fylla Segers skor: ”Extra speciellt”

UPPTAKTSTRÄFF. Thea Sørbo är Rosengårds lagkapten i år.

Thea Sørbo anslöt till Rosengård förra sommaren. I år är hon lagets ordinarie lagkapten. Hon säger själv att hon har stora skor att fylla.

– Att ha fått det förtroendet betyder jättemycket. Det är en ära vill jag säga. Efter Caroline Seeger är det stora skor att fylla men det gör det extra speciellt, säger Thea Sørbo till FotbollDirekt.

Målet för säsongen är att växa in än mer i rollen som lagkapten.

– Jo men, växa mig mer och mer in i rollen som kapten. Det vill jag säga att det är ett personligt mål. Och vara med och bidra till att kunna lyfta i perioder då det blir lite tyngre förlag.

Du har fått en hel del nya lagkamrater i år. Vad säger du om erat lag i år?

– Jag tycker att vi har fått en trupp som är väldigt varierande som också gör att vi får mycket olika variationer i laget som är bra. Jag vill säga att vi har en stark trupp, en ung trupp men också en trupp som kan göra bra ifrån sig.

”En positiv överraskning”

I somras fick Joel Kjetselberg lämna FC Rosengård men nu är han, överraskande nog, tillbaka i Rosengård. Något om Sørbo uppskattar.

– Det känns jätteskönt om jag ska vara ärlig. Vi trivs med honom.

Var det en överraksning?

– Ja, det måste jag ändå säga. Men en positiv överraskning.

Härnäst för Rosengård väntar ett bortamöte mot Hammarby. Thea Sørbo och nyvärvade Moa Edrud är återförenade och ställs nu mot sitt gamla lag.

– Nej men det kommer bli lite speciellt. Både för Moa och mig. Det är alltid lite speciellt att möta Hammarby, avslutar lagkaptenen.