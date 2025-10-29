Pauline Rubin är gravid och missar resten av säsongen.

Nu vill Djurgårdens sportchef Jean Balawo se en förändring.

– Jag kommer att försöka driva frågan att man ska kunna ta in en spelare utanför transferfönstret, säger Jean Balawo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Pauline Rubin (före detta Hammarlund) berättade i september att hon är gravid och väntar barn nästa år. För hennes klubblag Djurgården var det inget nytt, då de har varit med om ganska många graviditeter förut och vet hur man hanterar situationen.

– Vi har haft många. Ända sedan min tid har vi haft ett par spelare så det är inget nytt att det sker, säger sportchef Jean Balawo till FotbollDirekt.

Rubin meddelade därmed att hon kommer missa höstsäsongen. Djurgårdens sportchef Jean Balawo vill se en förändring kring att man kan ersätta en spelare utanför transferfönstret om en spelare blir gravid mitt under säsong.

– Jag kommer att försöka driva frågan att man ska kunna ta in en spelare utanför transferfönstret precis som man får om målvakten drar korsbandet så finns det utrymme att kunna ersätta den målvakten.

Foto: Bildbyrån

Under denna säsong har en del spelare blivit gravida i damallsvenskan. Hammarbys Emma Holmgren, Malmö FF:s Zecira Musovic, Häckens Elin Rubensson och Djurgårdens Pauline Rubin är bara några spelare som under året berättat att de väntar tillökning, mitt under säsong.

– Om man kan göra en sådan förändring på damsidan framåt tror jag att det kommer underlätta för damspelare att bli gravida under säsongen, för då påverkar det inte säsongen för klubben utan man kan fortfarande ta in en spelare som är proffs.

”Arbetsgivaren ska vara glad för din skull”

De stora klubbarna i damallsvenskan har ofta en ganska stor trupp så att det finns spelare som kan ersätta gravida spelare. Men alla klubbar har inte samma möjligheter.

Vissa spelare tycker det är jobbigt att berätta att man är gravid för att det kan påverka säsongen för klubben, framförallt i mindre klubbar. Skulle en sådan förändring hjälpa i det fallet?

– Det är lite dit jag vill komma. Det ska inte vara något man är rädd att säga för sin arbetsgivare, tvärtom. Man ska berätta att ”nu får vi tillökning”. Arbetsgivaren ska vara glad för din skull och du ska kunna fokusera på ditt för att arbetsgivaren ska kunna ta in en ny spelare.

Jean Balawo vill såklart att det ska finnas ramar för vilka spelare man ska kunna ta in och att man inte ska kunna köpa in vem som helst när fönstret är stängt.

– Då får man se över regelverket. Vilka typer av spelare får man ta in. Det kan inte vara att man köper en spelare utanflr transerfönsret utan man får hitta ramar kring vilka spelare som får ersätta men att man får ersätta.

Hur gör man en sådan förändring?

– Det är processer. Jag behöver ta upp det med EFD som behöver ta upp vår fråga med SvFF och sedan går det ut i Europa. Det här är en process och inget som kommer lösas de kommande två åren. Man får ta fighten flera föreningar tillsammans, om fler ser det på samma sätt som vi ser på det, avslutar Balawo.

Djurgården ligger på en fjärdeplats i damallsvenskan.