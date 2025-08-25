Den 15:e omgången av damallsvenskan bjöd på mycket.

Två röda kort, en skräll, en drömdebut, en trend som vändes och såklart en massa mål.

Här är FD:s Lovina Stafhammars fem punkter från den gångna omgången.

Foto: Bildbyrån

Hammarby vände trenden

Hammarby har haft ett jobbigt facit mot Kristianstads DFF. De senaste årens matcher har Skånelaget imponerat och vunnit. Nu var det återigen dags för match mot Kristianstad, men denna gången på Hammarby IP. Förra gången lagen möttes där vann gästerna och nu var det dags för revansch. Det blev en tajt och hyfsat jämn kamp där både Moa Olsson och Melina Loeck stod för jättefina insatser i mål. Men det var Hammarby som vände trenden och vann mot Kristianstad efter Julie Blakstads mål i den nionde minuten.

Djurgården starkas i derbyt

AIK tog emot Djurgården på Skytteholm och det vankades ett nytt derby. Förra gången lagen möttes var det på Stadion när Djurgården fullkomligt krossade AIK, men denna gången blev det ingen kross. I den 82:a minuten kunde kapten Sessy Åsland avgöra derbyt och just nu är Djurgården bäst i stan efter att ha vunnit två av tre derbyn.

Linköpings viktiga seger

Krisande Linköping tog emot Vittsjö GIK på hemmaplan. På förhand var det en ganska öppen match som kunde sluta hur som helst, men Linköping tog sin andra seger för säsongen när man vann med 3–0. Målskyttar var María Grós, Sara Eriksson och Keera Melenhorst. Tre viktiga poäng i kampen om kvalplats och nytt självförtroende i målskyttarna, något som kommer bli viktigt för Linköping framöver.

Norrköping skrällde mot Häcken

BK Häcken har vunnit allt den senaste tiden och inför denna omgång skulle man ta emot IFK Norrköping som har det tufft i tabellen, så Häcken var stora favoriter. Men i bakhuvudet fanns ändå cupsemifinalen i år som Norrköping vann efter att Häcken inte fått till sitt spel. I matchen tog hemmalaget direkt kommando när Felicia Schröder gjorde sitt 22:a mål för säsongen i den 32:a minuten. När andra halvlek startade hade Häcken ett övertag men i den 62:a minuten gjorde backen Ebba Handfast kvitteringsmålet och bara två minuter senare kunde Dana Leskinen slå till och ge gästerna ledningen. Några minuter efter det slog Wilma Leidhammar till med 1–3 målet och fastställde slutresultatet. Men matchen var inte slut där, efter lite irritation från båda lagen så blev Dana Leskinen allt för arg i en situation och fick därmed sitt andra gula kort i matchen vilket ledde till ett rött kort. Tre viktiga poäng till Norrköping och en guldstrid som blev ännu mer tajt i och med Häckens förlust.

Malmös målkalas

Nykomlingarna Malmö FF besökte Grimsta IP för att möta Brommapojkarna. Det blev en match som MFF vann med 2–5. Matchen första målskytt var ingen mindre än den allsvenska debutanten Lovisa Breland som är nyss fyllda 16 år. Efter Brelands succé kunde även Tuva Skoog, Mia Persson och nyförvärvet Miljana Ivanovic göra varsitt mål i första halvlek. MFF gick in i halvtidsvila med en fyramålsledning. Direkt i andra halvlek kunde Sara Kanutte Fornes utöka MFF:s ledning ännu mer. BP fick en liten tröst i förlusten efter att Joanna Baekkelund och Emma Engström gjorde varsitt mål och snyggat till slutsiffran till 2–5.

Omgångens elva: