Djurgården har haft en bra säsong i damallsvenskan.

Men två av stjärnorna sitter på utgående kontrakt, varav en av dem är Juventus-lånet Elsa Pelgander.

– Vi ser ingen anledning till att avsluta samarbetet, säger sportchef Jean Balawo till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Djurgården har ett antal spelare vars kontrakt går ut efter säsongen. Två av dessa namn sticker ut, i form av Pauline Rubin och Elsa Pelgander. Rubin är gravid och kommer inte spela mer denna säsongen och Elsa Peglanders lån går ut efter säsongen. Men båda spelarna har varit en stor bidragande faktor till Djurgårdens framgångsrika säsong i år.

– Det är klart att vi tittar på alla detaljer och vad man kan göra i framtiden men det är två intressanta namn som har utgående avtal, säger Djurgårdens sportchef Jean Balawo till FotbollDirekt.

Under våren kom Elsa Pelgander på lån från Juventus till Djurgården. Lånet stäcker sig året ut men sportchef Balawo tycker att 19-åringen har utvecklats bra under säsongen och vill gärna ha kvar henne i klubben.

– Vi kände på oss att det var en spelare som kunde bidra till oss. Vi känner att hon har tagit rätt steg i vår miljö. Sedan var det en spelare som behövde speltid i senior miljö. Hon har fått det och hon har vuxit och har gett oss mycket på planen. En perfect match, säger sportchefen och fortsätter:

– Vi ser ingen anledning till att avsluta samarbetet.

Pågår det diskussioner med henne och Juventus just nu?

– Ja det gör det.

En annan spelare vars kontrakt går ut är Pauline Rubin, före detta Hammarlund. Hennes situation är annorlunda eftersom hon väntar tillökning nästa år.

– Vi är glada för Pauline och familjens skull men samtidigt är det ett stort avbräck för oss som lag och förening. Pauline har bidragit mycket på och utanför planen, säger Balawo och fortsätter:

– Jag tror vi får lyssna på Pauline i första hand. Jag tror att hon måste göra det hon måste göra nu i 15 månader framåt och är det så att fotboll blir aktuellt igen får man ta den diskussionen därefter.

Djurgården ligger på en fjärdeplats i damallsvenskan.