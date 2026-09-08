Supportrarna går samman – vill se matchflytt

Stormatchen mellan Häcken och Hammarby krockar med herrlagens bortamatcher.

Nu vill båda lagens supportar se en matchflytt till lördagen den 17 oktober.

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Under tisdagen väckes stor ilska i sociala medier över att den damallsvenska stormatchen 18 oktober mellan Häcken och Hammarby riskerar att inte bli en folkfest. Detta på grund av att både Häcken och Hammarbys herrlag spelar på bortaplan samma dag.

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Då gick Hammarbysupporten Simon Sandström ut på sociala medier och gav sin syn på matchkrocken.

”Det handlar faktiskt om respekt för alla kvinnor som spelar fotboll. Det handlar om respekt för de supportrar som bygger och vill utveckla läktarkulturen på damernas matcher, i allt från Stockholm till Vittsjö. Det handlar slutligen om respekt för alla unga flickor som drömmer om att en dag spela inför fullsatta läktare. Detta motarbetas med den här extremt dåliga kommunikationen mellan organisationerna”, skriver supporten Simon Sandström på Facebook.

FotbollDirekt kunde även rapportera att Hammarby Fotboll Dam var öppna för att flytta matchen till lördagen 17 oktober för att få med ett stort bortafölje.

Under tisdagskvällen skrev Häcken supportergrupp, Gaddarna, på Facebook att de är öppna för en matchflytt.

Det innebär att supportarna går samman samtidigt som Hammarby Fotboll har gått med på matchflytt.

Nu är det upp till BK Häcken och sedan ska EFD godkänna flytten.

Om matchen flyttas återstår att se.