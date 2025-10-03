TRE PUNKTER: ”Ville verkligen ha revansch”

Hammarby tog emot AIK på Kanalplan.

Bajen vann med 1–0.

Här är FotbollDirekts Lovina Stafhammars tre punkter från derbyt.

Inramningen var otrolig – precis som ett derby ska vara

Foto: Bildbyrån

Det var en otrolig stämning på Kanalplan när Hammarby tog emot AIK. Fans från båda lagen, tifos från båda lagen och ramsor från flera håll. Det är just sådana här matcher som ger en gåshud och gör damallsvenskan extra bra och ger en extra faktor till derbyn. Detta är fotboll när det är som bäst med över 2000 personer på läktaren.

AIK är starkare än innan – men Sembrant imponerar inte

Foto: Bildbyrån

I år har AIK varit starkare och det syns verkligen. Man ger sig inte i underläge, man kämpar och går in i duellerna som aldrig förr. Kul att de andra Stockholmslagen börjar komma upp i nivå för att göra matcher tajta, spännande och bra. Sedan tycker inte jag att Linda Sembrant når upp till mina förväntningar. Jag trodde att hon skulle utklassa allt och alla men så är inte fallet, jag undrar när hon ska börja komma i form.

Hammarby ville verkligen ha revansch

Efter att ha förlorat vårens derby mot AIK visade Hammarby en helt annan sida av sig nu. De kom in och visade att de ville ha revansch. De tog ledningen tidigt i matchen och sedan var första halvlek Hammarbys. Men i andra kom AIK in mer och och det blev betydligt svängigare.