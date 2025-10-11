Wangerheims känga till sig själv: ”Bolljäveln ska bara in”

GÖTEBORG. Hammarby föll tungt i seriefinalen borta mot BK Häcken.

Detta menar anfallsstjärnan Ellen Wangerheim beror på en specifik sak.

– Det är väl det här ständiga duellspelet, att vi inte kommer upp i det, säger hon efter matchen.

Foto: Bildbyrån

Det stod mycket på spel inför matchen mellan Häcken och Hammarby på Bravida arena i Göteborg. Detta då det skiljde en poäng mellan lagen som befann sig på första- respektive andraplats.

Efter matchen skulle hemmalaget från Hisingen fira stort då man, efter två mål i den första halvleken, kammade hem segern och utökade försprånget i den damallsvenska toppen.

För spelarna i Hammarby var stämningen långt ifrån lika bra som i Häckens omklädningsrum.

– Tomt, besviket. Det är en väldigt tom känsla. Vi ville inte åka hit och förlora tre poäng. Inte heller på sättet vi gör det, för jag tycker inte att vi kommer upp i nivå, säger Ellen Wangerheim efter matchen.

– Det är väl det här ständiga duellspelet, att vi inte kommer upp i det. Vi släpper in för enkla mål där Anvegård får ”fjutta” in bollen i straffområdet. Jag har ett läge i andra halvlek där bolljäveln bara ska in, men där de är före och rensar bort den. Det är sådana små detaljer där de är vassare idag.

Vad snackade ni om i halvtid? Ni ryckte ändå upp er i andra halvlek.

– Vi ändrade lite och fick in ny energi. Sedan pratade vi om att vi skulle komma in tuffare i dueller och börja få fram oss i spelet. Det var inte godkänt och vi ville inte sätta oss på en buss, absolut med ett dåligt resultat, utan att jobba hårt och spelat en okej fotboll.

Om Hammarby lyckades med det? Sisådär, menar Wangerheim.

– Vi kommer upp i högre nivå än i första halvlek och vi är ändå där. Vi skapar chanser som jag borde göra mål på och vi borde göra mål på. Vi kommer absolut upp i högre nivå men vi kommer totalt sett inte upp i nivån vi vill.

”Det är klart att det ser mörkt ut”

Med Häckens seger har ”Bajen” nu fyra poäng upp till förstaplatsen med fyra omgångar kvar att spela. Således behöver de förlita sig på att andra lag tar poäng av serieledarna.

– Alltså… Ingen har väl särskilt tufft schema kvar, så det är klart att det ser mörkt ut. Vi har ingenting i egna händer och det är klart att det är jobbigt. Det vi får göra är att vinna matcherna vi har kvar, och hoppas att lag tar poäng av Häcken.

I matchminut 70 byttes landslagsspelaren ut, vilket hon delvis menar beror på sin tidigare skada.

– Det är mycket matcher nu och jag har kämpat på för att bli hel till den här matchen. Det blir samma process nu med att återhämta sig ordentligt och hoppas att jag kan spela nästa match.

– Kroppen i allmänhet känns bra, men det är bara framsidan jag behöver ta hand om. Annars är det bara att köra på, avslutar Wangerheim.