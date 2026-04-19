Elma Junttila Nelhage: ”Jag har fått ett stort förtroende”

Elma Junttila Nelhage, 22, har blivit given i Sveriges backlinje.

Något som hon inte tagit hela för givet.

Sverige vann mot Serbien med 1–0 på hemmaplan i Stockholm. Efter matchen var alla nöjda med resultatet men kanske extra mycket den 22-åriga mittbacken Elma Junttila Nelhage som gjorde ett misstag mot Danmark så att Blågult förlorade tidigare i veckan.

– Det är väldigt skönt med en vinst först och främst. Vi får lite revansch, vi får hål på dem. Det är inte enkelt, vi får skapa lägen, men det är inte helt enkelt att få in bollen. Men vi får med oss en vinst och det är det absolut viktigaste.

Magdalena Eriksson och Linda Sembrant har tackat för sig, Nathalie Björn är skadad och Amanda Ilestedt har inte varit redo för 90 minuter. Så har Lyons mittback fått kliva in och gjort succé i försvarslinjen. Nu är 22-åringen given i startelvan.

– Det är alltid en ära att få representera Sverige. Jag har fått ett stort förtroende och det ger en trygghet såklart att få fler matcher. Man behöver ju fortsätta spela matcher för att få erfarenhet. Jag försöker samla på mig varje match jag får.

Hur var stämningen på arenan idag?



– Helt fantastiskt. 20 000 svenska fans mestadels i alla fall. Helt underbart och att även de gamla spelarna som hyllades idag Får uppleva det också. Jag tycker det var jättekul, avslutar Junttila Nelhage.