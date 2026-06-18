Här är Sveriges väg till VM

Det svenska damlandslaget floppade i gruppen.

Nu väntar Litauen i VM-playoffet för Tony Gustafssons landslag.

Om Sverige vinner väntar Tjeckien eller Skottland i nästa runda.

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Sverige slutade trea i VM-kvalgruppen bakom både Danmark och Italien. Det beskrevs som ett stort fiasko och kritiken mot förbundskaptenen Tony Gustafsson har varit skarp.



Det gör att landslaget, likt herrarna, ska spela playoff för att ta sig till VM 2027 i Brasilien. När playoff-spelet lottades under torsdagen stod det klart att Sverige ställs mot Litauen i den första playoff-rundan.



Vid en eventuell seger för Sverige väntar sedan en final i november. Där ställs Sverige mot vinnaren av mötet mellan Tjeckien och Skottland.



Den första playoff-rundan avgörs mellan den 7 och 13 oktober 2026. Rundan som sedan avgör vilka åtta landslag som kniper de sista europeiska platserna till VM nästa sommar spelas mellan den 26 november och 5 december.