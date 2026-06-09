Var kan man se Sverige – Italien?

Damlandslaget spelar VM-kval mot Italien i kväll.

Direktplatsen till VM knep Danmark förra veckan men nu gäller det att få en bra placering för en lättre playoff.

Här är allt du behöver veta inför Sveriges match mot Italien.

Foto: Bildbyrån

Sverige hade chans att säkra en direktplats till VM i Brasilien nästa sommar under denna landslagssamling. Efter förlusten mot Danmark i fredags så är direktplatsen borta och för att ta sig till VM behöver Sverige nu spela playoff.

Men trots att playoff redan är klart för svensk del är varje poäng viktig och Sverige hoppas nu kunna ge sig själva de bästa förutsättningarna.

Arena: Gamla Ullevi, Göteborg

Datum: 9 juni 2026 .

. Avsparkstid: 19:00

Streamingplattform: SVT Play

Var kan jag streama matchen mellan Sverige och Italien?

Landskampen sänds på SVT Play samt på SVT 2.

Kl 18:30, en halvtimme innan avspark börjar sändningen med studio i SVT 2 och på SVT Play.

Matchen sänds på SVT 2 och du kommer kunna se hela matchen på samma kanal till skillnad från gruppfinalen där ett kanalbyte krävdes. Om du inte har SVT 2 så kan man även se hela sändningen på SVT Play via mobil, TV, dator och surfplatta. Inget konto behövs och det är gratis att se matchen.

Foto: Bildbyrån

Vad kan du förvänta dig?

Sverige vann bortamatchen mot Italien efter Filippa Angeldahls mål tidigare i vår. Och efter Italiens seger mot Serbien med 3–0 så ligger dem tvåa i tabellen och har därmed puttat ner Sverige som ligger ett poäng bakom. ”Blågult” har fördelen att spela på hemmaplan vilket så klart ger ett psykologiskt övertag.

Varken Italien eller Sverige kommer kunna ta en direktplats till VM utan båda kommer få spela playoff. Men det gäller att få en bra placering och framförallt stort självförtroende inför playoff-dubbelmötet som väntar senare i höst.

”Blågult” vann som tidigare nämt mot Italien på bortaplan under VM-kvalet. Då var Tony Gustavsson på läktaren på grund av avstängning och assisterande förbundskapten Johanna Almgren var den som ledde fram damlandslaget till en av få segrar under året.