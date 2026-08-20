Aksum rasar mot VAR efter målet: ”Det kan de visst”

Mjällby föll på övertid hemma mot Red Bull Salzburg. Men målet borde ha dömts bort, enligt hemmatränaren.

– Jag har sett hur bollen rullar, säger Aksum enligt Fotbollskanalen.

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Tom Pettersson gjorde ett snöpligt självmål på övertid när Mjällby förlorade på Strandvallen. Efter nederlaget mot Red Bull Salzburg är huvudtränaren Karl Marius Aksum rasande – segermålet borde ha dömts bort.



På presskonferensen efter matchen förklarade han att frisparken som ledde fram till Petterssons självmål inte var regelvidrigt slagen.



– Det är ett domarfel, jag har sett hur bollen rullar. Det är väldigt synd för jag ser att bollar rullar när det är frispark, säger Mjällby-tränaren enligt Fotbollskanalen.



Vidare berättar Aksum att han och ledarstaben gick in i VAR-rummet för att ifrågasätta varför målet inte dömdes bort. Förklaringen han fick till sig håller han inte med om, för att uttrycka det milt.

– Det är konstigt att VAR inte går in där. Vi har varit inne i VAR-rummet efter matchen och de säger att det inte kan döma bort det. Men vi har sett i reglerna att det kan de visst: om bollen rullar vid en frispark och det leder till mål kan VAR döma bort det, säger han.



Returen i playoffmötet spelas i Österrike om en vecka. Vinnaren kvalificerar sig till Europa League, förloraren till Conference League. Därmed har de svenska mästarna från Listerlandet redan säkert ligaspel i höst oavsett vad som händer.