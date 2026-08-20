Aksum rasar mot VAR efter målet: ”Det kan de visst”
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Mjällby föll på övertid hemma mot Red Bull Salzburg. Men målet borde ha dömts bort, enligt hemmatränaren.
– Jag har sett hur bollen rullar, säger Aksum enligt Fotbollskanalen.
Tom Pettersson gjorde ett snöpligt självmål på övertid när Mjällby förlorade på Strandvallen. Efter nederlaget mot Red Bull Salzburg är huvudtränaren Karl Marius Aksum rasande – segermålet borde ha dömts bort.
På presskonferensen efter matchen förklarade han att frisparken som ledde fram till Petterssons självmål inte var regelvidrigt slagen.
– Det är ett domarfel, jag har sett hur bollen rullar. Det är väldigt synd för jag ser att bollar rullar när det är frispark, säger Mjällby-tränaren enligt Fotbollskanalen.
Vidare berättar Aksum att han och ledarstaben gick in i VAR-rummet för att ifrågasätta varför målet inte dömdes bort. Förklaringen han fick till sig håller han inte med om, för att uttrycka det milt.
– Det är konstigt att VAR inte går in där. Vi har varit inne i VAR-rummet efter matchen och de säger att det inte kan döma bort det. Men vi har sett i reglerna att det kan de visst: om bollen rullar vid en frispark och det leder till mål kan VAR döma bort det, säger han.
Returen i playoffmötet spelas i Österrike om en vecka. Vinnaren kvalificerar sig till Europa League, förloraren till Conference League. Därmed har de svenska mästarna från Listerlandet redan säkert ligaspel i höst oavsett vad som händer.
Den här artikeln handlar om: