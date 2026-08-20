Mjällbys mardröm – självmål på övertid

Mjällby tog emot Red Bull Salzburg till Listerlandet. Och såg länge ut att få med sig 0–0 inför returen.

Men i den 91:a minuten gjorde de svenska mästarna självmål.

Bergström, Foto: Bildbyrån

Mjällby AIF har chans att nå ligafasen i Europa League, efter uttåget mot Slovan Bratislava i CL-kvalet. I playoffmötet är det Red Bull Salzburg från Österrike som står på andra sidan, ett riktigt mardrömsmotstånd sett till svenska lags historia.



Dubbelmötet inledde på hemmaplan för de svenska mästarna, och det blev direkt tydligt vilka som var favoriter att vinna över två matcher. I den första halvleken var det nästan enbart spel mot hemmalagets mål, där RB Salzburg flera gånger om tryckte på för ett ledningsmål.



Men 0–0 stod sig till halvtid och i den andra halvleken spelade Mjällby upp sig. Max Nielsen kom till ett bra läge men sköt över, och kort senare hade Jeppe Kjær chansen att spräcka nollan men missade även han målet.



Efter en timmes spel kom matchens kanske bästa målchans, när Tom Pettersson nådde högst på en hörna och träffade överliggaren. Istället blev det mål i egen bur för Mjällby-försvararen, som på övertid gjorde ett snöpligt självmål. Petterssons självmål blev matchens enda, och Red Bull Salzburg leder med 1–0 inför returen om en vecka.



Red Bull Salzburg spelade i ligafasen av Europa League senast ifjol. För Mjällby AIF är det första gången som man över huvud taget kvalar till någon av de europeiska turneringarna.