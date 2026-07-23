Från överlägsen till total kris – här är Bajens Europa-motstånd

Hammarby är tillbaka i Europa.

Nu väntar en fallen jätte som kämpar för att ta sig tillbaka till toppen.

Här är allt du behöver veta om belgiska Anderlecht.

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I dag, torsdag, är Europa-fotbollen tillbaka på 3Arena. Åter igen ska Hammarby kvala för att nå europeiskt gruppspel och den här gången står den belgiska storklubben Anderlecht för motståndet i den andra kvalomgången till Europa League.

Vid en seger i dubbelmötet mot belgarna väntar ukrainska Dynamo Kiev eller den grekiska storklubben Paok, med svenska Taha Ali i spetsen. Skulle det bli förlust mot Anderlecht kommer ”Bajen” få ett andra försök i den tredje kvalomgången till Europa Conference League, där antingen polska Raków Czestochowa eller Valletta FC från Malta står för motståndet.

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