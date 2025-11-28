Melker Ellborg hyllas: ”En fantastisk talang”

Igår fick Robin Olsen och Johan Dahlin stå till sidan för Melker Ellborg.

Då stod den 22-årige målvakten för en fin insats borta mot Nottingham Forest.

– Melker är Sveriges kanske största målvaktstalang, säger Anders Christiansen till Expressen.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen ställdes Nottingham Forest mot Malmö FF i den femte omgången av Europa League.

Då skulle Premier League-laget stå för en solid prestation och vinna bekvämt med 3-0 – vilket var samma siffror man slog Liverpool med under helgen som var. Trots de relativt stora siffrorna stod MFF:s målvakt Melker Ellborg, som fick chansen före Robin Olsen och Johan Dahlin, för en mycket fin insats.

– Jag fick veta att jag skulle stå i tisdags. Jag har fått jättefin stöttning av de andra, de är fantastiska, säger Ellborg till Expressen.

Efter matchen öste Anders Christiansen beröm över den talangfulla 22-åringen.

– Han är grym, det vet vi alla. Han är en fantastisk talang. Jag har aldrig varit med om att ha tre så starka målvakter i en och samma trupp, säger han till samma tidning.

– Jag kan garantera att det är väldigt svårt att göra mål på träningarna. Robin håller hög internationell klass och Melker är Sveriges kanske största målvaktstalang. Och så Dahlin som… jag vet inte hur många säsonger han varit allsvenskans bäste målvakt.





