MFF-kaptenens besvikelse: ”Ska inte få ske”

Man ledde med 1-0 men släppte in en kvittering i slutminuterna.

Då sågar Pontus Jansson försvarsspelet.

– Det ska inte få ske, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Matchen mellan Malmö FF och Dinamo Zagreb var 45 minuter gammal när Oscar Lewicki tog ledningen för de Himmelsblå. Det var också ett resultat som såg ut att stå sig fram till slutvissla.

Men, i den 96:e minuten, stod bortalagets inhoppare Mousef Bakrar för en läcker chipp som innebar 1-1 och delad poäng i Europa League.

Om detta, och insatsen i stort, säger Melker Ellborg:

– Mörker. Det är surt, säger keepern till Fotbollskanalen och fortsätter:

– De är intensiva. Vi har mycket att göra där ner och jag tycker att vi sköter det på ett bra sätt. Sedan är fotboll vad det är – det är små marginaler. Han får ner en slumpboll som han lyckades göra det jävligt bra på, och gjorde mål. Surt att inte få med sig tre poäng.

Om den sista chansen, där Dinamo Kvitterade, sågar Pontus Janssons försvarsspelet från sitt eget lag.

– I försvarsspelet överlag, att vi bjuder in dem i straffområdet i ett sådant skede av matchen. Det ska inte få ske.

