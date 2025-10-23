Mötet med Milanikonen blev avgörande: ”Kändes självklart då”

Från Bayern München till Dinamo Zagreb.

På pappret en oväntad flytt för Matteo Perez Vinlöf.

För FotbollDirekt inför kvällens Europamatch borta mot Malmö FF berättar svensken om mötet med Milanikonen Zvonimir Boban som blev avgörande kring klubbvalet.

– Han är ju president i Dinamo och när jag snackade med honom kändes det som ett självklart val, säger 19-åringen.

Efter två år i Hammarbys akademi som fostrad i Brommapojkarna tog Matteo Perez Vinlöf det häftiga steget till Bayern München 2022.

Under tre säsonger i den tyska gigantklubben blev det bara en match för klubbens A-lag. I fjol var han på lån hos Austria Wien och väl hos klassikerklubben i Österrike blev speltiden betydligt större och det fick Dinamo Zagreb att få upp ögonen för vänsterbacken – som köpte loss 19-åringen i somras.

Sedan dess har det blivit fem framträdanden i den kroatiska ligan som Dinamo Zagreb toppar tack vare bättre målskillnad än värsta rivalen Hajduk Split.

– Ligan är bättre än vad många tror hemma i Sverige. Det är bara att kolla Kroatiens landslag ranking och vad de åstadkommit i VM (brons i Qatar 2022). Alla vet att kroaterna kan fotboll och mentaliteten där är väldigt bra. De ser sig själva som världens bästa fotbollsnation och undervärderar inte sig själva, säger Perez Vinlöf till FD och fortsätter:

– Det spelar ingen roll om man möter topp- eller bottenlag i ligan, alla krigar och det finns inga lätta matcher. Självklart har vi en stor och bred trupp och vi är fokuserade på att vinna ligan.

Varför blev det Dinamo Zagreb för dig?

– Jag är väldigt stolt att en så stor klubb visade så stort intresse och förtroende för mig. Zvonimir Boban är ju president i Dinamo och när jag snackade med honom kändes det som ett självklart val, säger Perez Vinlöf om Boban som gjorde 21 mål på 178 matcher mellan 1991 och 2001 i Milan samt var högst bidragande i det kroatiska VM-bronset 1998.

– Det fanns intresse från andra ställen men bästa konkreta erbjudandet var från Dinamo och det visade intresse så tidigt också, redan i maj. Då var ju säsongen inte ens slut. Jag kände att jag ville ha klart med något tidigt för att komma i gång med försäsongen direkt och Dinamo är en perfekt miljö för en ung spelare. Dinamo som klubb har en historia av att producera stora spelare till stora ligor, de är en maskin på att producera unga spelare och de spelar som sämst i Europa League varje säsong.

Inlett Europa League med segrar mot Fenerbahce och Maccabi Tel Aviv

Som Vinlöf Perez är inne på mellan raderna blev det inget Champions League i år efter andraplatsen på samma poäng som vinnaren Rijeka i fjol, men nu i Europa League har kroatiska jätten imponerat stort med dubbla 3-1-segrar på inledande två matcherna. Först hemma mot Fenerbahce och därefter borta mot Maccabi Tel Aviv på neutral mark på serbiska TSC Arena på grund av kriget i Isreael.

Nu i tredje omgången väntar Malmö FF på bortaplan, ett speciellt möte för Vinlöf Perez förstås.

– Jag är väldigt taggad, det är första gången som jag möter ett svenskt lag på seniornivå och Malmö är likt Dinamo största laget historiskt från landet. Jag känner också ett par spelare där från U21-landslaget. Jag har spelat med Hugo Bolin, Adrian Skogmar och Emmanuel Ekong där. Vi är inte bästa polare men det är trevliga killar.

MFF har inlett med två förluster i Europa League, ni har vunnit era två första matcher. Är ni favorit trots att MFF spelar på hemmaplan?

– Ja, vi kommer se oss som favoriter. Vi går in med mentaliteten att vinna, vi är en storklubb. Vi är medvetna om att deras högstanivå är väldigt bra, men spelar vi som vi ska göra så har vi väldigt stora chanser att vinna.

Matchen mellan Malmö FF och Dinamo Zagreb startar klockan 21:00 under torsdagen.