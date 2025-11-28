Nottingham-tränaren: ”Malmö fick inte in ett enda slag”

Nottingham Forest tog en bekväm seger mot Malmö under torsdagen.

Då var hemmalagets tränare, Sean Dyche, tillfreds med sina spelares prestation.

– Malmö fick inte in ett enda slag, säger han till TNT Sports matchen.

Foto: Bildbyrån

Under torsdagskvällen ställdes Nottingham Forest mot Malmö FF i den femte omgången av Europa League.

Då skulle Premier League-laget stå för en solid prestation och vinna bekvämt med 3-0 – vilket var samma siffror man slog Liverpool med under helgen som var.

Efter matchen var Forest-tränaren Sean Dyche, som ersatte Ange Postecoglou för en dryg månad sedan, nöjd med laget insats.

– Jag är väldigt tillfreds. Jag tycker att vi var excellenta i defensiven. De fick inte in ett enda slag på oss och där får man ge kredd till våra fem spelare där bak, målvakten och fyrbackslinjen gjorde ett fantastiskt jobb. Det sätter tonen för prestationen. Det var en lite trög start, men de (Malmö) ställde sig lågt och det kan vara svårt att bryta ner. Överlag är jag väldigt nöjd med spelarna, säger han till TNT Sports.

Efter segern avancerade Nottingham upp till en 16:e-plats i Europa League-tabellen, samtidigt som MFF är på plats 34:a.



