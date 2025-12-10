Stjärntrio i farozonen inför MFF – uppgifter från Portugal

Under torsdagskvällen drabbar Porto och Malmö FF samman i Europa League.

Då kan portugiserna tvingas klara sig utan Nehuén Pérez, Gabri Veiga och Luuk de Jong.

Foto: Alamy

Malmö FF har haft en mardrömslik höst i Europa League. Bara en ynka poäng på fem matcher vilket gör att de är delad nästjumbo bland de totalt 36 lagen.

Bara kaosklubben Nice är sämre med fem raka förluster.

Nu väntar tuffast möjliga uppgift på Estádio do Dragão där portugisiska bjässen Porto står på andra sidan, ett Porto som leder den inhemska ligan före Sporting och Benfica.

Men mot MFF kan Porto tvingas klara sig utan en stjärntrio i form av argentinaren Nehuén Pérez, spanjoren Gabri Veiga och nederländaren Luuk de Jong. Samtliga missade nämligen gårdagens träning, det rapporterar Jornal de Noticias.