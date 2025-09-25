Storbråk efter fiaskot: ”Totalt respektlöst”

Ludogorets-stjärnan Caio Vidal provocerade MFF-publiken.

Då rasade Colin Rösler.

– Det är totalt respektlöst, sa mittbacken enligt Sportbladet.

Foto: Alamy

Det var strax efter slutsignal i Europa League-matchen mellan Malmö FF och bulgariska Ludogorets som gästernas storstjärna Caio Vidal tog av sig tröjan och vevade den framför hemmaklacken. MFF-supportrarna blev rasande, och det blev även Colin Rösler.

Malmö-mittbacken rusade fram till brassen för att konfrontera honom om beteendet och bråk uppstod på innerplanen.

– Det är totalt respektlöst, säger Rösler enligt Sportbladet.

– Jag sa bara till honom (Ludogorets-tränaren, reds. anm.) att hans spelare skulle visa mer respekt, fortsätter han.

Foto: Bildbyrån

Foto: Bildbyrån

Den norska mittbackskuggen pekar på att Vidal borde ha fått syna domarens röda kort för firandet efter Ludogorets-segern på Eleda stadion.

– Är inte det utvisning så vet jag inte vad, säger Colin Rösler.

Malmö FF förlorade matchen med 2–1.