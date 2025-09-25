Prenumerera

Foto: Alamy

Storbråk efter fiaskot: ”Totalt respektlöst”

Fredrik de Ron
Ludogorets-stjärnan Caio Vidal provocerade MFF-publiken.
Då rasade Colin Rösler.
– Det är totalt respektlöst, sa mittbacken enligt Sportbladet.

Foto: Alamy

Det var strax efter slutsignal i Europa League-matchen mellan Malmö FF och bulgariska Ludogorets som gästernas storstjärna Caio Vidal tog av sig tröjan och vevade den framför hemmaklacken. MFF-supportrarna blev rasande, och det blev även Colin Rösler.

Malmö-mittbacken rusade fram till brassen för att konfrontera honom om beteendet och bråk uppstod på innerplanen.

– Det är totalt respektlöst, säger Rösler enligt Sportbladet.
– Jag sa bara till honom (Ludogorets-tränaren, reds. anm.) att hans spelare skulle visa mer respekt, fortsätter han.

250924 Caio Vidal från Ludogorets firar framför Malmö FF:s supportrar efter UEFA Europa League-matchen mellan Malmö FF och Ludogorets den 24 september 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån
250924 Caio Vidal från Ludogorets tillsammans med Taha Ali, Colin Rösler och målvakten Robin Olsen från Malmö FF efter UEFA Europa League-matchen mellan Malmö FF och Ludogorets den 24 september 2025 i Malmö.
Foto: Bildbyrån

Den norska mittbackskuggen pekar på att Vidal borde ha fått syna domarens röda kort för firandet efter Ludogorets-segern på Eleda stadion.

– Är inte det utvisning så vet jag inte vad, säger Colin Rösler.

Malmö FF förlorade matchen med 2–1.

