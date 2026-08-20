Supportrarnas Red Bull-hån: ”Drick öl”

Mjällby tog emot Red Bull Salzburg hemma på Strandvallen. Då passade hemmafansen på att skicka en hälsning till den energidrycks-ägda klubben.

”Ingen Red Bull – Drick öl”, stod det på en banderoll i hemmaklacken.

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Mjällby föll snöpligt i hemmamötet med Red Bull Salzburg från Österrike. Tom Pettersson blev olycklig när han skickade in bollen i eget mål på övertid, och det är därmed uppförsbacke inför returen på bortaplan.



Red Bull Salzburg är en av de fem klubbarna som ingår i Red Bull-koncernen, där RB Leipzig är den allra mest framgångsrika. Det är energidrycksföretaget Red Bull som äger Salzburg-klubben, medan Mjällby AIF istället ägs av sina medlemmar.



Det passade supportrarna på att håna, genom att hålla upp en banderoll med ett lika delar tydligt som fyndigt budskap.



”Ingen acceptans för RB. Ingen RB – drick öl”, stod det på banderollen som hemmafansen vecklade ut.



Vinnarna i dubbelmötet får en plats i Europa Leagues ligafas. Förlorarna går istället in i Conference Leagues motsvarighet.