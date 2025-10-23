Svaret kring Olsens frånvaro: ”Ljumsken och ryggen”

Robin Olsen kom inte till spel för Malmö FF mot Dinamo Zagreb.

Anes Mravac berättar varför.

– Han hade problem mot Norrköping med ljumsken och ryggen, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Malmö FF kryssade mot Dinamo Zagreb i Europa League denna torsdagskväll.

Inför matchen kom dock oväntade besked från Skåneklubben, detta då Robin Olsen saknades helt i truppen, istället vaktade Melker Ellborg MFF:s mål denna afton.

Efter kvällens Europa League-match förklarar MFF:s tränare, Anes Mravac, varför burväktaren saknades.

– Han hade problem mot Norrköping med ljumsken och ryggen. Han tog sig igenom den matchen men har haft känningar sedan dess, säger han till Fotbollskanalen.

Mravac tror dock inte att allt för lång frånvaro väntar Olsen.

– Den ska inte vara lång.

Härnäst för Malmö FF väntar hemmamöte med Hammarby i allsvenskan, den matchen spelas på måndag.