Swedbergs pik efter segern: ”Han är arg”

Williot Swedberg, 22, sänkte Paok i Europa League.

Svensken pikar sin kompis som är en stor supporter till den grekiska klubben.

– En av mina bästa vänner i Sverige är Paok-supporter, säger han till Movistar.

Foto: Alamy

Celta Vigo besegrade Paok i Europa League-slutspelet. I den sista och avgörande matchen under torsdagen blev svenske Williot Swedberg matchhjälte med matchens enda mål. Celta Vigo vann dubbelmötet med totalt 3–1.

Efter segern förklarade Swedberg att hans kompis, och Paok-sympatisör, hemma i Sverige är upprörd.

– En av mina bästa vänner i Sverige är Paok-supporter, så han är arg på mig just nu, men vi var tvungna att fortsätta. Varje kväll här, varje match på Balaídos, är fantastisk. Det är en underbar upplevelse och jag hoppas att den fortsätter, säger 22-åringen till Movistar.

I åttondelsfinalen väntar antingen Lyon eller Aston Villa.

– De är två fantastiska lag och jag tror att det kommer att bli två svåra matcher, men de kommer att vara riktigt coola.

Swedberg har svarat för sju mål och två assist på 26 tävlingsmatcher den här säsongen.