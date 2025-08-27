Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Trion missar MFF:s Europa-retur

Author image
Fredrik de Ron
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Arnór Sigurdsson, Martin Olsson och Hugo Bolin har inte rest till Tjeckien.
Trion missar Malmö FF:s retur mot Sigma Olomouc i Europa League-kvalet.

I morgon, torsdag, kan Malmö FF säkra spel i Europa League 2025/26. MFF har en 3–0-ledning i dubbelmötet med Sigma Olomouc och är redan mycket nära avancemang inför returen i Tjeckien.

Då får Malmö dock klara sig utan en trio spelare. Arnór Sigurdsson och Martin Olsson är nämligen sjuka och har stannat hemma i Sverige, medan Hugo Bolin dras med en hjärnskakning sedan 0–0-matchen mot IFK Göteborg i helgen.

– Han följer hjärntrappan, säger MFF-tränare Henrik Rydström till Expressen

Malmö FF:s returmatch startar klockan 18:30 under torsdagskvällen.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt