Arnór Sigurdsson, Martin Olsson och Hugo Bolin har inte rest till Tjeckien.

Trion missar Malmö FF:s retur mot Sigma Olomouc i Europa League-kvalet.

I morgon, torsdag, kan Malmö FF säkra spel i Europa League 2025/26. MFF har en 3–0-ledning i dubbelmötet med Sigma Olomouc och är redan mycket nära avancemang inför returen i Tjeckien.

Då får Malmö dock klara sig utan en trio spelare. Arnór Sigurdsson och Martin Olsson är nämligen sjuka och har stannat hemma i Sverige, medan Hugo Bolin dras med en hjärnskakning sedan 0–0-matchen mot IFK Göteborg i helgen.

– Han följer hjärntrappan, säger MFF-tränare Henrik Rydström till Expressen.

Malmö FF:s returmatch startar klockan 18:30 under torsdagskvällen.