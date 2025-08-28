Malmö FF gästar Sigma Olomouc från Tjeckien i playoff-mötet till Europa League.

Matchen går att se via MFF:s egna streamingkanal, MFF Play.

Här är allt du behöver veta om den avgörande matchen.

Video Bruno Fernandes om domarsituationen vid missade straffen

Malmö FF har ena foten i Uefa Europa Leagues ligafas efter 3–0-segern mot tjeckiska Sigma Olomouc hemma på Eleda stadion i Malmö förra veckan. Under torsdagen spelas returmötet, och den avgörande playoff-matchen, i Tjeckien och MFF kan bli klart för deltagande i Europa League säsongen 2025/26.

Laget som förlorar är klart för Europa Conference League.

Arena: Andrův stadion, Olomouc

Datum: 28 augusti 2025

Avsparkstid: 18:30

Streamingplattform: MFF Play

Var kan jag streama matchen mellan Malmö FF och Sigma Olomouc?

Malmö FF:s avgörande playoff-match mot Sigma Olomouc streamas live och du kan se den via MFF:s egna streamingplattform, MFF Play. Sändningen startar klockan 17:45 och matchen föregås av en studiosändning med profilerna Mattias Larsson och Behrang Safari.

Matchsändningen produceras av Malmö FF.

Malmö FF mot Sigma Olomouc – Vad kan man förvänta sig?

Torsdagskvällens match är den helt avgörande matchen i playoff till Europa League, och båda lagen kommer att gå stenhårt för kvalifikation till Uefas näst högsta europeiska tävling. Malmö FF har ett rejält försprång efter 3–0-segern i det första mötet, och det ska mycket till för att Sigma Olomouc ska ordna ett avancemang.

MFF kommer senast från ett mållöst kryss mot rivalen IFK Göteborg i allsvenskan och placerar sig på en tredjeplats i ligan. Sedan 5–0-förlusten mot FC Köpenhamn i början av augusti har Malmö inte förlorat på tre raka matcher i alla tävlingar.

Sigma Olomouc förlorade den senaste ligamatchen mot FC Hradec Králové med 1–0. Klubben ligger sexa i den tjeckiska högstaligan.