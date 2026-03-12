Besfort Zeneli om Potters förlängning: ”En trygghet”

Graham Potter har förlängt sitt kontrakt med det svenska landslaget.

Ett välkommet besked enligt en av hans spelare.

– Han är en tränare av högsta kvalité, säger Besfort Zeneli till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

Besfort Zeneli nåddes av nyheten via Instagram, samtidigt som resten av världen. För FotbollDirekt delar han med sig av tankarna kring att Graham Potter förlängt kontraktet med Blågult.

– När han kom visste man att det är en tränare av högsta kvalité och det är otroligt kul att han har förlängt. Det är en bra tränare och jag tror han matchar in bra i det Sverige vill, menar landslagsmannen.

Beskedet kommer exakt två veckor innan play off-matchen mot Ukraina. Potter tidigare avtal innebar att engelsmannen skulle vara utan kontrakt om Sverige förlorade matchen i Valenica.

Det nya avtalet sträcker sig däremot hela vägen till 2030.

– Det är inte bara för nu utan för framtiden också. Det blir som en trygghet för oss spelare att veta att han är kvar oavsett vad som händer, menar Zeneli.

23-åringen fanns med i Potters senaste landslagstrupp och hemma mot Slovenien fick han chansen från start. Om en vecka tas truppen till den viktiga marssamlingen ut. Enligt Zeneli har han inte fått några indikationer från förbundskaptenen om huruvida han kommer tas ut igen.

Men mittfältaren har formen på sin sida. Det blev ett mål och en assist när hans Union Saint-Gilloise besegrade Genk med 2–1 i den senaste ligamatchen.

– Det var perfekt tajming. Jag fick starta och jag levererade. Förhoppningsvis gör jag det nu till helgen igen, säger Zeneli.