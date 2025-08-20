Victor Nilsson Lindelöf har ingen klubb, Carl Starfelt är skadad och Isak Hiens ligasäsong har inte ens kommit i gång.

Om Victor Eriksson var med i senaste landslagstruppen måste han bara nu komma med igen efter en hel sommars uppladdning med tävlingsmatcher.

I går pratade jag med Victor Eriksson gällande landslagsuttagningen nästa vecka. Han säger själv att han hoppas komma med i truppen som Jon Dahl Tomasson tar ut på onsdag – att han säger att han krigat på och fortsatt har barndomsdrömmen intakt att få vara med på en resa till VM för sin nation.

Och det väl inte vara ett bättre läge för den storväxte Bajenförsvararen att komma med på nytt och dessutom ha chans till speltid (vilket han inte fick i debutsamlingen i juni) med tanke på att Victor Nilsson Lindelöf gått klubblös i månader sedan avskedet från United, att Celta Vigos Carl Starfelt blir borta i flera veckor på grund av skada och att Isak Hiens Atalanta fortsatt väntar på första matchen i Serie A som kickar i gång först till helgen.

Visst, Hjalmar Ekdal startade i Premier League-premiären och kommer komma med, men ett tidigare skrällnamn som Alex Douglas känns plötsligt väldigt långt borta. Nej, Eriksson måste bara med sett till att han till skillnad från de andra spelarna hållit i gång med tävlingsmatcher såväl i allsvenskan som Europa hela sommaren.

På tal om Alex Douglas, Lech Poznan-backens nya lagkamrat Leo Bengtsson hoppas jag blir nya skrällen i JDT:s landslagstrupp. Jag skrev det redan i vintras, att Bengtsson med sin fart och frenesi kan bli en ny Tomasson-favorit på kanten – men att han då först måste bort från Aris Limassol.

I somras lämnade Bengtsson Cypern för spel i polska storklubben – och han har imponerat direkt. Niclas Eliasson som tidigare var danskens favorit på högerkanten har gått tungt i AEK Aten och tappat sin landslagsplats – då tror jag en boostad och formtoppad Bengtsson kan ersätta perfekt ute till höger. Se det hända redan nu!

Till sist är det häftigt att följa Jesper Karlströms utveckling i Udinese. Skrällvärvning som 29-åring i fjol från just Lech Poznan – och väl i Serie A gjorde han flest minuter av samtliga av sina lagkamrater under debutsäsongen. Inför ligastarten nu är han utsedd till ny lagkapten. DET är coolt.