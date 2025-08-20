”Fick inget sms, men hoppas få ny chans nu”

Victor Eriksson var en skräll i senaste landslagstruppen. Nästa vecka tar Jon Dahl Tomasson ut sin trupp till VM-kvalmatcherna i september – och Hammarbys mittback hoppas vara med igen.

– Det är en dröm sedan jag var liten att spela mästerskap för mitt land och klart att jag vill vara med på hela resan, säger han till FotbollDirekt.

Ihop med Axel Norén och Alexander Bernhardsson var Victor Eriksson den stora skrällen i senaste landslagstruppen inför vänskapsmatcherna mot Ungern och Algeriet i juni.

Det blev ingen speltid då, men sedan dess har Eriksson stärkt sina aktier ytterligare i ett Hammarby som fram till förra veckan med dubbla torsk mot Rosenborg och Gais gått som tåget såväl i allsvenskan som Europa. Erikssons avgörande nickmål i 119:e minuten på belgisk mark mot Royal Charleroi skickade Hammarby vidare till Rosenborgsmötena – men någon gratulation från landslaget kom inte.

– Nej, jag fick inget sms eller så, säger Eriksson med ett blygsamt leende och fortsätter:

– Vi får se om jag kommer med nu, jag tycker att jag fick visa mina kvaliteter i förra samlingen på träningarna. Nu fick jag inte spela något i de två matcherna, men jag hoppas få en ny chans nu. Jag spelar på här i Hammarby, kör mitt race och sedan får vi se.

Något som talar för Erikssons namn i kommande landslagstrupp till VM-kvalmatcherna mot Slovenien och Kosovo på bortaplan är att han hållit i gång hela sommaren med tävlingsmatcher. Isak Hien i Atalanta har inte ens kickat i gång Serie A-säsongen, Carl Starfelt missade La Liga-premiären på grund av skada och kapten Victor Nilsson Lindelöf är fortsatt klubblös.

– Jag är i form, jag har spelat mycket. Det hjälper ju att jag kan kastas in direkt. Jag vet inte de andra spelarnas status, så vi får se hur det blir, säger Eriksson och fortsätter:

– Jag har två matcher kvar med Hammarby innan landslagsuttagningen (tas ut nästa onsdag, Bajen spelar i kväll cupmatch borta mot Korsnäs och drabbar sedan samman med Sirius i Uppsala på söndag) och efter det är det bara att hoppas att man är frisk och inte åker på någon skada. Jag tycker att jag presterat bra och jag hoppas att det ska räcka.

Eriksson vände tillbaka till allsvenskan förra sommaren efter ett äventyr i MLS. Den tidigare Värnamobacken skrev då på för Hammarby där han gjort succé sedan dess. 24-åringen gör ingen hemlighet i att han drömmer om spel i VM-kvalet och ett förhoppningsvis VM-slutspel nästa sommar i Nordamerika.

– Det är en dröm sedan jag var liten att spela mästerskap för mitt land och klart att jag vill vara med på hela resan, från kvalet till att nästa sommar vara med i VM. Det är ju det största man kan göra som spelare.