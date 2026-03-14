Potters huvudbry – Daniel Svensson skadad

Skadelistan för det svenska landslaget kan göras lång.

Nu kan den bli ännu längre.

Daniel Svensson tvingades lämna planen med en skada i Bundesliga.

Daniel Svensson startade båda matcherna under det senaste landslagsuppehållet. Nu har vänsterbacken åkt på en smäll inför den kommande samlingen.

Med 20 minuter kvar av Borussia Dortmunds möte med Augsburg satte sig svensken ner i gräset. Vårdpersonal tillkallades och han fickett bandage runt sin vänstra fotled. Han lämnade dock planen av egen maskin.

Truppen till play off-mötet mot Ukraina tas ut på onsdag.