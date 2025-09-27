Salétros om landslaget: ”Då blir det svårt att bli uttagen”

STOCKHOLM. Anton Salétros tvingades byta ut sig själv mot BP med en ryggskada, men startade ändå i omgången därpå mot Norrköping.

Det borde han inte ha gjort.

Nu är AIK:s lagkapten osäker kring spel i sexpoängsmatchen mot Gais – och på onsdag tar Jon Dahl Tomasson ut sin trupp till VM-kvalmatcherna i oktober.

– Om jag inte är tillgänglig i två matcher inför VM-kvalet, då blir det svårt att bli uttagen, säger Salétros till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

”Vi ångrar inte att vi spelade honom mot Norrköping, beslutet kändes rätt då med den informationen som vi hade då. Man kan inte ångra saker, man måste blicka framåt, inte bakåt”.

Orden var Mikkjal Thomassens i går till FotbollDirekt när frågan kom om tränaren ångrade valet att starta Anton Salétros mot Norrköping efter att kaptenen i omgången innan skadat ryggen så pass illa att han inte kunde fortsätta matchen.

Thomassen berättade också i går att Salétros är osäker kring spel mot Gais – och när FD nu pratar med mittfältaren inför söndagens möte i sexpoängsmatchen mellan trean AIK och fyran Gais (skiljer bara två poäng) är han inne på samma spår.

– Vi får se, jag har tagit det dag för dag. Det är svårt att ta beslut nu, men det har blivit sämre sedan förra matchen.

Inte heller Salétros ångrar att han spelade mot Norrköping, en match som slutade med förlust på bortaplan.

– Man kan aldrig ångra något, eller jag ångrar att vi inte tog tre poäng… men nej, det går inte att ångra att jag spelade.

Om du inte känner dig helt hundra inför Gais, spelar du då?

– Jag tror ingen spelare i allsvenskan alltid känner sig hundra när man spelar.

Faran kring landslagsuttagningen: ”Kan inte tänka så”

Frågan är dock befogad med tanke på att Jon Dahl Tomasson på onsdag tar ut sin trupp till VM-kvalmatcherna i oktober månad. Skulle Salétros få ett bakslag mot Gais kan det påverka uttagningen.

– Men man kan inte tänka så. Jag tänker bara nästa träning, nästa match. Man kan inte tänka längre än dit näsan räcker.

Men du har inte landslaget i beaktning när du nu går en kamp mot klockan?

– Så klart man har allting i beaktning. Jag vill kunna spela alla matcher med AIK och bli uttagen i landslaget. Missar jag dock två matcher, då blir det tveksamt att bli kallad till landslaget. Förhoppningsvis blir jag uttagen.

Du säger förhoppningsvis, då syftar du på sin fysiska status eftersom du annars varit startman på Tomassons mittfält?

– Man vet aldrig om man blir uttagen. Om jag inte är tillgänglig i två matcher inför VM-kvalet, då blir det svårt att bli uttagen.