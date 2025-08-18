Det svenska landslaget har åkt på ännu en smäll.

Emil Holm blir borta i tre veckor.

25-åringen missar VM-kvalet med högsta sannolikhet.

Nyligen stod det klart att Dejan Kulusevski missar det svenska landslagets VM-kvalmatcher mot Slovenien och Kosovo i september.

– Han kommer inte att vara tillgänglig, förklarade förbundskaptenen Jon Dahl Tomasson till Fotbollskanalen.

Nu kommer ännu ett bakslag. Bologna bekräftar under måndagen att Emil Holm blir borta i tre veckor. Svensken har åkt på en skada i sin vänstra biceps och tvingas till rehab.

Det innebär att han med största sannolikhet missar Blågults kvalmatcher till VM.

Holm står noterad för 14 A-landskamper.