Robin Olsen har valt att avsluta sin landslagskarriär denna tisdagskväll.

Ett beslut som kritiseras av Bojan Djordjic.

– Jag tycker det är en usel tajming, säger han i Viaplays studio inför kvällens Champions League-matcher.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en riktig fiaskostart på VM-kvalet tidigare den här månaden.

En av spelarna som fick motstå mest kritik efter mötena med Slovenien och Kosovo var Robin Olsen, som även haft det tufft sedan han vände hem till Malmö FF och allsvenskan.

Imorgon ska nästa landslagstrupp tas ut av Jon Dahl Tomasson och i den kommer inte Robin Olsen att finnas med, han har nämligen valt att tacka för sig i Blågult denna tisdagskväll.

– Jag tycker det är en usel tajming. Man står två landskamper, man gör det inte bra. Kritiken kryper under skinnet och sen lämnar du landslaget i ett läge där du sätter ännu mer press på Viktor Johansson som ska ta sig an Schweiz nu. Om du ska avsluta din karriär, om du tänker på det, stå ut det här kvalet, ta sen det här beslutet. Jag tycker att det är otroligt dålig tajming, säger han i Viaplay och fortsätter:

– Det här var inga bra nyheter, speciellt i det här läget som svenska landslaget befinner sig i.

Härnäst för Blågult väntar kvalmöten mot Schweiz och Kosovo, båda matcherna spelas hemma i Sverige och går av stapeln 10 respektive 13 oktober.