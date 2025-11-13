102 spelare stängs av efter spelskandalen i Turkiet

Det turkiska fotbollförbundet stänger av 102 spelare.

Straffet blir avstängning i mellan 45 dagar och ett år.

Det rapporterar nyhetsbyrån AP.

Foto: Alamy

Den turkiska fotbollen chockades efter den stora spelskandalen där 149 domare stängdes av. 371 av 571 aktiva domare ska ha haft ett konto registrerat på en bettingsida.

Där till skulle även 1024 spelare utredas.

Nu rapporterar nyhetsbyrån AP att det turkiska fotbollförbundet stänger av 102 spelare. 25 av dessa spelar i den turkiska högstaligan och 77 i andradivisionen. Straffet sträcker sig mellan 45 dagar till ett år.

Bland de spelare som straffas är den turkiske landslagsmannen Eren Elmali. Han stängs av i 45 dagar.