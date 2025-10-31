Efter spelskandalen i Turkiet – 149 domare straffas

Domarskandalen i Turkiet har lett till att flera straffats.

Närmare bestämt 149 domare stängs av kopplat till betting.

Det rapporterar nyhetsbyrån AP.

Foto: Alamy

Turkiet skakades efter att flera domare i landet haft konton på olika bettingsidor. Närmare bestämt 371 av 571 aktiva domare ska ha haft ett konto registrerat på en bettingsida, varav 152 har spelat aktivt. 42 stycken ska ha spelat på över 1000 matcher och vissa lagt enstaka spel.

– Som förbund började vi med att städa upp på vår egen gård, sa förbundspresidenten Ibrahim Haciosmanoglu enligt Reuters.

Nu rapporterar nyhetsbyrån AP att 149 elitdomare stängs av i åtta månader och upp till ett år. Samtidigt är det fortfarande tre domare som utreds.