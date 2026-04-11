Bahoui ratade Leicester – missade klubbens ligatitel

Nabil Bahoui valde bort en flytt till Leicester City.

Därmed gick han miste om att bli Premier League-mästare 2016.

– Jag ångrar faktiskt att jag tackade nej, säger Bahoui i Fotbollsmorgon.

Foto: Bildbyrån

Nabil Bahoui gjorde 14 mål i allsvenskan för AIK säsongen 2014. Sommaren 2015 lämnade yttern för spel i saudiska Al-Ahli. Men ytterns karriär hade kunnat utvecklas i en helt annan riktning.

I programmet Fotbollsmorgon bekräftar Bahoui att det fördes samtal om en flytt till Leicester City.

– Jag kollade igenom appen. Då var de nykomlingar och jag tänkte att vi kommer bara jaga. De hade ingen possession och klarade sig knappt. Jag tryckte mycket på att det behövde vara ett lag som hade mycket boll jag skulle gå till. Så det blev ett nej, säger Bahoui i programmet.

Men istället för en bottenstrid tog Leicester en sensationell ligatitel säsongen 2015/16. Nu i efterhand ångrar Bahoui att han inte nappade på en flytt till England.

– Det är många som säger ”jag ångrar inte mycket”. Men jag ångrar faktiskt att jag tackade nej till Leicesters guldår, menar Bahoui.

Nabil Bahoui meddelade nyligen att han väljer att lägga skorna på hyllan. Samtidigt fick han en ny roll som övergångstränare i Brommapojkarna, klubben där han är fostrad.



