Bales dom efter Alonsos exit: ”Man måste dalta med egon”

Xabi Alonso basade över Real Madrid i ett halvår – innan han fick sparken.

Det menar den före detta Real-stjärnan Gareth Bale beror på flera olika anledningar.

– Hans sätt fungerade uppenbarligen inte, säger walesaren enligt TNT.

Foto: Bildbyrån

Xabi Alonso lämnade Bayer Leverkusen för att bli huvudtränare i Real Madrid inför säsongen 2025/26.

Efter 34 matcher fick dock ledningen i ”Los Blancos” nog och valde att sparka den spanska tränaren efter ett halvår.

Med ett poängsnitt på 2.24 i huvudstadsklubben var det inte helt självklart att Alonso skulle entledigas från sitt jobb. Frågar man den före detta Real Madrid-stjärnan Gareth Bale menar han att det framförallt beror på en anledning.

”Behöver inte göra många taktiska saker”