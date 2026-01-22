Bales dom efter Alonsos exit: ”Man måste dalta med egon”
Xabi Alonso basade över Real Madrid i ett halvår – innan han fick sparken.
Det menar den före detta Real-stjärnan Gareth Bale beror på flera olika anledningar.
– Hans sätt fungerade uppenbarligen inte, säger walesaren enligt TNT.
Xabi Alonso lämnade Bayer Leverkusen för att bli huvudtränare i Real Madrid inför säsongen 2025/26.
Efter 34 matcher fick dock ledningen i ”Los Blancos” nog och valde att sparka den spanska tränaren efter ett halvår.
Med ett poängsnitt på 2.24 i huvudstadsklubben var det inte helt självklart att Alonso skulle entledigas från sitt jobb. Frågar man den före detta Real Madrid-stjärnan Gareth Bale menar han att det framförallt beror på en anledning.
”Behöver inte göra många taktiska saker”
– Han är en otrolig tränare. Han har vunnit det han har vunnit med Bayer Leverkusen, han har tagit titlar och han har coachat laget på ett fantastiskt sätt. Men när du kommer till Real Madrid behöver du inte vara en tränare, du behöver vara en manager. Du måste hantera egon i omklädningsrummet, säger Bale enligt TNT och fortsätter:
– Du måste dalta med egon. Du behöver inte göra så många taktiska saker. I omklädningsrummet finns det superstjärnor som kan avgöra matcher på ett ögonblick. Så ja, man kan säga att han är en fantastisk tränare och taktiker, men i Real Madrid fungerade det uppenbarligen inte.
