Balotelli totalsågar sparkade tränaren: ”Karma”

Mario Balotelli var ratad i Genoa.

Nu gläds han tränaren Patrick Vieriras sorti.

”Karma”, skriver Balotelli på Instagram.

Mario Balotelli spelade i Genoa fram till sommaren då han lämnade. Sedan dess har italienaren inte gjort någon match.

Tiden i Genoa var inte optimal för den förre Manchester City-anfallaren. Balotelli drogs med en långvarig skada i handen och fick inte förtroende av tränaren Patrick Vieira. Totalt blev det sex matcher i klubben.

Under lördagen bekräftade Genoa att Vieira sparkas efter dåliga resultat i Serie A. När fransmannens sorti blev officiell gick Balotelli ut på sociala medier och pikade sin förre tränare.

”Karma är en jävel. Gud ser och gud ger”, skrev han och syftade på att Vieira fick lämna och tillade:

”Nu kan Genoa äntligen fokusera på människor som verkligen älskar miljön, fansen och emblemet, och som tror djupt på idén och det faktum att Genoa förtjänar att vara i toppen.”

Genoa ligger sist i Serie A.



