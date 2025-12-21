Prenumerera

Logga in
Foto: Bildbyrån

Barcelona tog ny seger – Yamal firade mot Villareals fans

Author image
Moa Jansson
Webbredaktör
Google news logo

Följ Fotbolldirekt på

Google news

Barcelona vann mot Villarreal med 2-0.
Roony Bardghji fick se hela matchen från bänken.
Raphinha och Lamine Yamal blev målskyttar.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji  fick se sitt Barcelona vinna mot Villarreal i La Liga från bänken. Han byttes inte in under söndagens möte.

***

Barcelona fick en drömstart i toppmötet mot Villarreal under söndagseftermiddagen. Redan i 12:e minuten fick Raphinha straff och satte säkert 1–0 för bortalaget.

Senare i första halvlek fick Barcelona ett numerärt övertag när Renato Veiga fick rött kort efter en tuff tackling mot Lamine Yamal, som klarade sig utan allvarligare skador.

I den andra halvleken hittade Lamine Yamal målet när han placerade sig perfekt i straffområdet. Efter målet firade Yamal genom att låtsas busvissla mot Villarreals fans, som tidigare under matchen riktat visslingar mot honom.

***

Startelvor: 

Villarreal: Junior – Navarro, Marín, Veiga, Pedraza – Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro – Oluwaseyi, Pérez.

Barcelona: García – Koundé, Cubarsí, Martín, Balde – García, de Jong – Raphinha, López, Lamine Yamal – Torres.

Den här artikeln handlar om:

Dela artikel:

Senaste Nytt