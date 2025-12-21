Barcelona tog ny seger – Yamal firade mot Villareals fans

Barcelona vann mot Villarreal med 2-0.

Roony Bardghji fick se hela matchen från bänken.

Raphinha och Lamine Yamal blev målskyttar.

Foto: Bildbyrån

Roony Bardghji fick se sitt Barcelona vinna mot Villarreal i La Liga från bänken. Han byttes inte in under söndagens möte.



***



Barcelona fick en drömstart i toppmötet mot Villarreal under söndagseftermiddagen. Redan i 12:e minuten fick Raphinha straff och satte säkert 1–0 för bortalaget.

Senare i första halvlek fick Barcelona ett numerärt övertag när Renato Veiga fick rött kort efter en tuff tackling mot Lamine Yamal, som klarade sig utan allvarligare skador.

I den andra halvleken hittade Lamine Yamal målet när han placerade sig perfekt i straffområdet. Efter målet firade Yamal genom att låtsas busvissla mot Villarreals fans, som tidigare under matchen riktat visslingar mot honom.



***

Startelvor:

Villarreal: Junior – Navarro, Marín, Veiga, Pedraza – Buchanan, Comesaña, Parejo, Moleiro – Oluwaseyi, Pérez.

Barcelona: García – Koundé, Cubarsí, Martín, Balde – García, de Jong – Raphinha, López, Lamine Yamal – Torres.