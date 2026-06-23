Bekräftat: Blåvitts Europa-datum satta

IFK Göteborg ska spela Europa-spel i höst.

Nu kommer besked att datumen är satta och att allsvenskan påverkas.

IFK Göteborg-supportrar. Foto: Bildbyrån

När lottningen till den andra kvalomgången av Conference League var klart stod det samtidigt klart att både IFK Göteborg och Gais skulle inleda på hemmaplan. Det går inte så därför behövde matcherna flyttas. Nu har Uefa kommit med ett besked kring ny matchdag.

IFK Göteborg som möter vinnaren av Caernafon Town (Wales) och Levadia Tallin (Estland), får spela sitt förstamöte på Gamla ullevi tisdagen den 21 juli.

Gais tar emot danska FC Nordsjælland torsdagen den 23 juli.

Returerna spelas på samma datum, den 30 juli.

I och med matchflytten blir det ändringar i det allsvenska spelschemat för Blåvitts del. Hemmamötet med BP som skulle ha spelats den 19 juli flyttas till den 17 juli, skriver klubben på sin hemsida.

Klubben meddelar i samma veva att de som köpt biljetter till den allsvenska matchen mot BP kommer ha giltiga biljetter även den 17 juli.