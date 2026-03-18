Beskedet: Björns säsong är troligtvis över

Hon hade precis kommit tillbaka från en skada – och ådrog sig en ny direkt.

Nu kan Chelsea- och landslags-spelaren Nathalie Björns säsong vara över.

– Det är osannolikt att vi ser henne igen den här säsongen, säger Chelsea-tränaren Sonia Bompastor i ett uttalande.

Nathalie Björn fick göra sina första minuter på fotbollsplanen för Chelsea efter ett långt skadeuppehåll under helgen. Tyvärr tvingades hon till byte redan efter två minuter efter vad som såg ut att vara problem med en vad.

Nu ser också prognosen för mittbackens frånvaro ut att sträcka sig över den resterande delen av säsongen. Detta om man får tro Chelsea-tränaren Sonia Bompastor.

– Vi har ingen tidsram, men tyvärr är det osannolikt att vi ser henne igen den här säsongen, säger hon i ett uttalande på Chelseas hemsida.

Björns frånvaro från ”The Blues” ser även ut att bli en smäll för det svenska damlandslaget, då hon kan komma att missa fyra VM-kvalmatcher under de kommande månaderna.

Under dessa ställs Tony Gustavssons lag mot Danmark, Italien och Serbien – i en grupp där man efter två matcher innehar andraplatsen.

Nathalie Björn gjorde, förutom helgens tragiska inhopp, sin senaste match i december – då Sverige mötte Frankrike.