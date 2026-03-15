Mardrömmen: Nathalie Björn skadad i comebacken

Nathalie Björn, 28, gjorde comeback i FA-cup finalen.

I comebacken hände det som inte fick hända.

Landslagsbacken blev utbytt skadad.

Efter en lång period av skadebekymmer kom glädjebeskedet tidigare i veckan att Chelseas och damlandslagets mittback Nathalie Björn var tillbaka och redo för spel. 28-åringen fick göra comeback i FA-cup finalen mot Manchester United under söndagen.

Mittbacken blev inbytt i den 62:a minuten men redan efter två minuter på planen gick drömmen om comeback i kras. Björn tog sig för din högra vad i den 64:e minuten efter att ha slagit en passning och satte sig i gräset.

Nathalie Björn skada var såpass allvarligt att hon behövde vård på planen och blev utbytt. 28-åringen var förkrossad när hon haltade av planen.