Beskedet: Lyon blir kvar i Ligue 1

Lyon har överklagat beslutet om tvångsdegradering.

Nu blir klassikerklubben kvar i Ligue 1.

”Dagens beslut är det första steget att ingjuta nytt förtroende i Lyon”, skriver klubben.

Det var sent i juni som den franska storklubben Lyons stora ekonomiska problem under de senaste åren fick en rejäl konsekvens. Den 24 juni meddelade franska National Directorate of Control and Management (DNCG), vars uppgift är att övervaka franska proffsklubbars ekonomi, att Lyon tvångsdegraderas till Ligue 2.

Lyon har sedan dess överklagat domen, och under onsdagen står det klart att storklubben vinner överklagan och med det blir kvar i Ligue 1.

”Lyon välkomnar DNCG:s beslut att hålla kvar klubben i Ligue 1. Lyon tackar överklaganskommittén som insett den nya ledningens ambition”, skriver klubben i ett uttalande och fortsätter:

”Dagens beslut är det första steget att ingjuta nytt förtroende i Lyon. Vi kan nu fokusera på våra sportsliga mål och förbereda oss fullt för nästa säsong”.

Lyon slutade på sjätteplats i Ligue 1 den gångna säsongen. Storklubben har tidigare vunnit den franska ligan vid sju tillfällen och är en av Frankrikes mest framgångsrika klubbar.