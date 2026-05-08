Beskedet: Tchouaméni och Valverde straffas – tilldelas höga böter

Real Madrid har beslutat att bötfälla Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni efter det uppmärksammade bråket.

De tilldelas böter på 500 000 euro vardera, motsvarande omkring 5,4 miljoner kronor.

Foto: Bildbyrån

Real Madrid agerar nu efter den senaste tidens interna turbulens i klubben.

Enligt uppgifter har Federico Valverde och Aurélien Tchouaméni tilldelats böter på 500 000 euro vardera, motsvarande omkring 5,4 miljoner kronor.

Straffet kommer efter det bråk som uppges ha ägt rum och som fått stor uppmärksamhet kring den spanska storklubben. Bråket ledde till att Valverde drabbades av en skallskada som kommer hålla honom borta i upp mot två veckor.