Bytt Bayern München mot Manchester United: ”Varit väldigt hektiskt”

STOCKHOLM. Julia Zigiotti Olme har bytt Bayern München mot Manchester United.

Efter segern mot Hammarby i Stockholm öppnade hon upp om första tiden i nya klubben.

– Den har varit väldigt hektisk, mycket nytt och mycket att komma in i, säger 27-åringen.

Julia Zigiotti Olme valde förra sommaren att lämna Brighton efter flera år för den tyska storklubben Bayern München.

Debutsäsongen blev en succé sett till klubbens resultat, såväl en ligatitel som en cuptitel, men speltiden för Zigiotti Olme var lite sparsam och efter ett starkt EM i Schweiz i sommar valde hon att byta klubb igen. Denna gång för att flytta tillbaka till England och till storklubben Manchester United.

Nyligen har hennes United som bekant varit och Champions League-kvalat i Stockholm och efter segern mot Hammarby i lördags öppnade hon upp om första tiden i den engelska storklubben.

– Den har varit väldigt hektiskt, mycket nytt och mycket att komma in i, men väldigt rolig också, säger Julia Zigiotti Olme.

En märkbar skillnad med hur det var i Bayern München är att svenskan fått stort förtroende från start. 27-åringen startade båda Champions League-kvalmatcherna i Stockholm.

– Det känns jättekul, jag har haft bra samtal med Marc (Skinner, reds. anm) och så. Det känns bra att komma hit och få lite mer förtroende, berättar hon.

För Zigiotti Olme är England och engelska ligan inget nytt med tanke på hennes år i Brighton, men hon medger att det känns lite annorlunda ändå, detta då United så tydligt är en storklubb.

– Ja absolut, mycket runt omkring med media och fans. Det är ändå mycket skillnad från när jag var i Brighton.

27-åringen är inte Uniteds enda svenska värvning den här sommaren, som bekant så har Fridolina Rolfö också kritat på för Manchester-klubben och sedan tidigare finnas även Anna Sandberg där.

Att ha flera landsmaninnor i klubben är något som Zigiotti Olme uppskattar.

– Det är jätteskönt, det är alltid skönt att ha några svenskor där. Sen är vi ganska många skandinaver också, så det är skönt att ha dem på plats.

I helgen drar ligaspelet i gång för Manchester United och Julia Zigiotti Olme, storklubben inleder med att ta emot Leicester City på hemmaplan på söndag.