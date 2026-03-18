Chelsea tog ytterligare än seger – utan svenskor i laget
Följ Fotbolldirekt på
Google news
Förra veckan vann Chelsea FA-cupen.
Nu tog man ytterligare en seger i Women´s super Leauge.
Denna gången mot Brighton.
Förra veckan vann Chelsea FA-cupen mot Manchester United. Då var olyckan framme för Nathalie Björn, som skadade sig i sin comeback. Mittbackens säsong är troligtvis över.
Under onsdagskvällen var det dags för en ny match i ligan. Då stod Brighton för motståndet. Björn saknades av förklarliga skäl i truppen, men även Johanna Rytting-Kaneryd saknades ur matchtruppen.
London-laget vann med 2–1 efter Alyssa Thompson och Alexia Potter och en kvittering av Carla Camacho.
Matchen slutade 2–1 till hemmalaget. Rosa Kafaji fick hoppa in.
Den här artikeln handlar om: