Chelsea tog ytterligare än seger – utan svenskor i laget

Förra veckan vann Chelsea FA-cupen.

Nu tog man ytterligare en seger i Women´s super Leauge.

Denna gången mot Brighton.

Förra veckan vann Chelsea FA-cupen mot Manchester United. Då var olyckan framme för Nathalie Björn, som skadade sig i sin comeback. Mittbackens säsong är troligtvis över.

Under onsdagskvällen var det dags för en ny match i ligan. Då stod Brighton för motståndet. Björn saknades av förklarliga skäl i truppen, men även Johanna Rytting-Kaneryd saknades ur matchtruppen.

London-laget vann med 2–1 efter Alyssa Thompson och Alexia Potter och en kvittering av Carla Camacho.

Matchen slutade 2–1 till hemmalaget. Rosa Kafaji fick hoppa in.